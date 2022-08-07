AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ulukavak sağlık ocağının tekrar ihale edilerek en kısa süre içerisinde bitirileceğini bildirerek, ayrıca Çevreyoluna EDS kurulacağını açıkladı.

Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı ziyaret ederek çevreyolunda sürekli meydana gelen kazaların önlenmesi için alınacak tedbirlerle ilgili görüş ve önerilerini anlattı.

AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ceylan ile buluşan İlhan Kılıç, en son kazadan sonra meydana gelen gelişmeler ile ilgili durum değerlendirmesi yaptıklarını kaydetti.

Konu ile ilgili görüşlerini Milletvekili Ceylan ile paylaşan İlhan Kılıç, “Çorum için yaptığınız bütün iyi yatırımlarda hizmetlerde her zaman yanınızdayız, sizden şahsi bir beklentimiz olmaz, olamaz da, bizim beklentimiz, Ulukavak halkına ve Çorum halkına yapmış olduğunuz bütün yatırımları ve yararına olan her şeyle yanındayız” dedi.

Milletvekili Ceylan’dan bir an önce EDS’lerin kurulmasını talep eden Kılıç, ayrıca Karayolları Bölge Müdürüne ilettikleri kaçış rampasının da freni patlayan ağır vasıtalar için bir çözüm olabileceğini anlattı. Yapılacak olan üst geçide 7 ay önce hayatını kaybeden Metin Sol’un isminin verilmesini için Milletvekili Ceylan’dan destek isteyen İlhan Kılıç, bununla ilgili resmi dilekçelerini Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne verdiklerini ifade etti.

“DERDİMİZ ULUKAVAK”

Bütün yapılan hizmetlerin destekçisi olduklarını belirten Dernek Başkanı Kılıç, “Biz kimseden bir kuruş destek, para da istemiyoruz. Bizler mahallemizin daha güzel bir mahalle olmasını istiyoruz, bugün mahallemizde olan her şeyin yarın diğer mahallelerde örnek olmasının istiyoruz. İnşallah da biz bunu başarmış olacağız. İnanıyoruz ve Ulukavak halkımıza güveniyoruz. Ulukavak halkımızın ferah içerisinde yaşaması bizim en büyük temennimizdir. Onun için tek derdimiz Ulukavak, sevdamız Ulukavak diyoruz ve inşallah en güzel yarınlar bizim olsun istiyoruz” diye konuştu.

“EN KISA SÜREDE

EDS KURULACAK”

Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Ceylan, Çevreyoluna kurulması planlanan EDS'lerle ilgili çalışmaların başladığını ve bir an önce EDS’leri kurup oradaki kazaları asgariye düşürmek istediklerini söyledi.

Kaçış rampasının da freni patlayan ağır vasıtalar için bir çözüm ola bileceğine inandığını belirten Milletvekili Ceylan, bununla ilgili kendisinin de çalışma yapacağını ve yapılması gerekiyorsa da bir an önce yapılması için girişimlerde bulunacağını kaydetti.

“SAĞLIK OCAĞI

2023’E BİTECEK”

Ulukavak Mahallesine yapılması planlanan Adliye ek binası ve yıkılan Sağlık Ocağı’nda ki gelişmelerle ilgili soruları cevaplayan Milletvekili Ahmet Ceylan, “Adliye Ek binasının Haziran ayı içerisinde projelendirme çalışmaları yapılıyor ve en kısa zamanda da ihalesi yapılıp, bir an önce çalışmalara başlanacaktır. Sağlık Ocağı en kısa zamanda tekrar ihale çıkarılacak ve gerekiyorsa da ödeneğini artırıp seçime kadar bitirileceğinin sözünü sizlere verebilirim” şeklinde konuştu.(Volkan SINAYUÇ)