Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç tarafından gündeme getirilen Ulukavak Sağlık Ocağı'nın yıkımı 4 ay önce tamamlanmıştı. Geçici binasında hizmet vermeye devam eden sağlık ocağının yeni binasına kavuşması noktasında çalışmalara hız verildi.

Pazartesi Pazarı'nda bulunan 2 nolu sağlık ocağının daha önce yıkıldığını hatırlatan Dernek Başkanı İlhan Kılıç, gerek yıkım kararının alınmasında, binanın boşaltılmasında ve yıkılmasında, gerekse ihale sürecinde işin takipçisi olduklarını, bundan sonraki süreçte de takip ve girişimlere devam edeceklerini bildirdi.

Yeni bina için temel kazma çalışmalarının başladığını bildiren Kılıç, “sağlık ocağının yıkılmasında ve tekrar yapılmasında bizlere destek olan başta milletvekillerimiz ve il sağlık müdürümüze, eczacılarımıza, sağlık personelimize, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İnşallah halkımız yıkın bir zaman sonra güzel bir sağlık ocağında hizmet almaya başlayacaktır. Sağlık ocağının şimdiden mahallemize, ilimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

