Çorum İlim Yayma Kavşağı’nda geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı trafik kazasının duyulmasının ardından kaza yerine gelen Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir’e, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker ve Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İlhan Kılıç’tan tepki geldi.

Kısa süre öncede aynı yerde meydana gelen ve anne ile kızının vinç çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza sonrası Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği ve bazı sivil toplum kuruluşları desteğiyle bir eylem gerçekleştirilmiş ve düzenlenen eyleme Muhtar Hanefi Özdemir’in ise katılmaması tepki çekmişti.

Geçtiğimiz gün meydana gelen ve adeta can pazarının yaşandığı kaza sonrası olay yerine gelen Muhtar Özdemir’e, DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker, tepki gösterdi.

Sözlü tartışmayla bir anda gerilen ve tarafların birbirlerinin üzerine yürüdüğü anlarda polis devreye girerek tarafları kaza yerinden uzaklaştırdı. (Tugay GÖKTÜRK)