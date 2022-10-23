Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ulukavak Mahallesi sakinlerine daha rahat bir ortamda sağlık hizmetlerinin sunulacağı merkezin inşaatına yarından itibaren başlanacağını açıkladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan, Ulukavak Mahallesi’ne uzun yıllardan beri sağlık hizmetlerinin sunulduğu binanın depreme dayanıklı olmaması üzerine yıkılmasına karar verildiğini hatırlattı. Aile Hekimlerinin de farklı bir binada sağlık hizmetlerinin sürdürdüğünü ifade eden Ceylan, mahalle halkına daha rahat bir ortamda hizmet sunabilmek adına bir proje hazırlandığını dile getirdi.

İçinde 9 hekimli aile sağlığı merkezinin yanısıra sağlıklı hayat merkezi, 112 acil sağlık hizmeti istasyonunu da barındıran binanın yapımı için geçtiğimiz günlerde sürecinin başlatıldığını söyleyen Ahmet Sami Ceylan, eski aile hekimliği merkezi yerine yapılacak binanın 5 kattan oluşacağını kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan binanın 2 bin 998,24 m2 kapalı alan üzerine inşa edileceğinin altını çizen Ceylan, 24 milyon 235 bin TL bedelle ihaleyi alan yüklenici firma ile sözleşmenin 25 Ekim 2022 tarihinde imzalanacağının ve yer tesliminin de yapılacağını duyurdu. Ceylan, binanın en kısa süre içerisinde tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulmasının amaçlandığını da sözlerine eklerken, Ulukavak Mahallesi sakinlerine de yeni sağlık yatırımının hayırlı uğurlu olmasının temenni etti.

(Volkan SINAYUÇ)

