Derneğin Osmancık Caddesi Ölçek İşmerkezinde bulunan adresinde gerçekleştirilecek buluşmaya basın mensuplarının yanı sıra dernek yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Etkinlik sırasında bir konuşma yapan Dernek Başkanı İlhan Kılıç, “Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği olarak amacımız mahalle halkımızla birlikte Çorum’un ve yaşadığımız bölgenin sorunlarını, taleplerini dile getirmek, yöneticilerle, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde sorunların çözümüne katkı sağlamak, güçlü ve huzurlu bir şehrin temellerini oluşturmaktır.

Çalışmalarımızda, kamuoyu oluşturmada ve sorunlarımızın, önerilerimizin duyurulmasında bizlerin en büyük yardımcısı kuşkusuz ki basın mensuplarımızdır. Bugüne kadar bizlere verdiğiniz destek için teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de aynı desteği bekliyoruz” dedi.

Programa katılan basın mensuplarına teşekkür eden Kılıç, sadece 10 Ocak’larda değil, her gün ve her zaman basın çalışanlarının yanında olduklarını ifade etti. (Haber Merkezi)

