Ulukavak Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, deprem felaketinin yaşanmasının ardından acil ihtiyaç malzemelerini toplamak için harekete geçti. Hayırsever vatandaşlar ve kuruluşların desteği ile 4 pikap ve 1 TIR dolusu yardım malzemesinin toplanmasını sağlayan İlhan Kılıç, ayrıca dernek bünyesinde arama-kurtarma ekibi oluşturdu.

İlhan Kılıç, 15 kişilik ekip ve yardım araçlarıyla birlikte Kahramanmaraş – Afşin bölgesine gitti. Kılıç ve ekibi, bölgede 2 bin kişilik yemek dağıtımı yapıyor.

Kahramanmaraş Afşin’de hem ihtiyaç sahiplerine yardım malzemesi dağıtan, hem de ekibiyle birlikte kurtarma çalışmalarına katılan İlhan Kılıç, el birliği, gönül birliği ile yaraların sarılacağına inandığını dile getirerek, “deprem bölgesinde büyük bir acı ve mağduriyet yaşanıyor. Soğuk kış günlerinde aç ve açıkta kalan vatandaşlarımıza yardımcı olmak hepimizin temel görevi. Kadirşinas Türk milletinin bu desteği en güzel şekilde vereceğine inanıyorum. Tüm halkımızı depremzedelerimize yardımcı olmaya davet ediyorum. Ülkemize, milletimize büyük geçmiş olsun” dedi.

(Haber Merkezi)

