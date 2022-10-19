Oğuzhan Kaya, Çorum’da yüzyıllardır insanların ibadetini yaptığı Ulu Cami’nde zaman içerisinde tadilat gerektiren bir takım eksikliklerin ortaya çıktığının bu doğrultuda son zamanlarda tarihi camiinde restorasyon gerektiren bazı eksiklerin tespit edildiğini belirterek, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde yer alan Ulu Camii’nin restorasyonun yapılması için 1 Kasım’da ihale edileceğini söyledi.

“ASLINA UYGUN TAMAMEN ELDEN GEÇECEK”

Çorum’un tarihi mekanlarından biri olan Murad-i Rabi Ulu Cami’nin tarihi hakkında da bilgiler paylaşan Milletvekili Kaya, Murad-i Rabi Ulu Camii’nin Selçuklu Sultanı III. Alâeddin döneminde 13. yüzyılın sonlarında yaptırıldığı kabul edildiğini hatırlatarak, “ Aslına uygun yapılacak restorasyon ile caminin iç kısımları boyanıp, çürümüş ahşaplar değiştirilecek. Bu işlemlerin yanısıra, çevre duvarları, minareler ve çatılar olmak üzere Ulu Cami’de kapsamlı bir restorasyon yapılarak Çorumlu hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Oğuzhan Kaya, Restorasyon ihalesinin 1 Kasım’da yapılacağını hatırlatarak, Murad-i Rabi Ulu Camii’nde restorasyon çalışmalarına hemen başlanacağını, restorasyonun 2023 yılında tamamlanacağını vurguladı.

