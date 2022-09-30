İtfaiye Müdürü Adil Balcı ve itfaiye personellerinin İtfayecilik Haftası’nı kutlayan ve kendileriyle bir süre sohbet eden Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, “Çağdaş teçhizatı ve personeli ile sadece yangınlarda değil, sel ve depremler gibi tüm doğal afetlerde de halkımızın can ve mal güvenliği için 24 saat canla başla çalışan İtfaiye Teşkilatımız, kutsal bir vazife ifa etmektedir.

Milletimizin can güvenliği için mücadele eden ve bu uğurda canlarını kaybeden şehit itfaiyecilerimize Yüce Allah’tan rahmet dilerken, halen hayatta olan ve görevi başında bulunanlara teşekkür ediyor, tüm itfaiye teşkilatımızın İtfaiyecilik Haftası’nı tebrik ediyorum. Alakalarından dolayı İtfaiye Müdürümüz Adil Balcı’ya ve personellerimize teşekkür ederiz” dedi.

Tosik ve yönetimi İtfaiye Müdürü Adil Balcı ve personel ile sohbet ederek çalışmalarla ilgili bilgi de aldı.

Adil Balcı da Tosik ve beraberindeki heyete nazik ziyareti için teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

