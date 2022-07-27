Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfıo Türkiye’nin nitelikli insan gücünün oluşturulmasına öncülük ediyor.

Blokzincir, NFT, Metaverse, DAO gibi bütün alanlarda, modern teknolojinin ihtiyaç duyduğu hemen her yerde Ülkü Ocakları ülkenin nitelikli insan gücünü oluşturmasında öncü olmaya devam ediyor. Çorum Ülkü Ocakları’nın da bu amaç doğrultusunda çalışmalarına hız verdiğini açıkladı.

Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Orhan Tosik yaptığı açıklamada, “Çorum Ülkü Ocakları olarak bizler de; Sosyal Medya ve Tanıtım Birimimiz öncülüğünde gençlerimize çağın gereklerine uygun bilgisayar ve yazılım eğitimi alabilecekleri bir ortam hazırlamayı görev bildik” dedi.

Orhan Tosik, “Türk genci, bilim ve teknolojiyi kendi kültürel kodlarıyla yoğurarak evreni şekillendirecek zihni donanım ve ahlak normlarına sahiptir. Teknoloji kisvesi altında gençliğimizi zehirlemekle görevli gayri ahlaki ortamla ancak milli teknolojimizi geliştirerek ve milletimizin âli menfaatlerini gözeten bilim insanları yetiştirerek mücadele edebiliriz. Bizler imkânlarınız ölçüsünde yüce Türk milletinin asil evlatlarına bu noktada destek olmaya çalışıyoruz. Ülkü Ocaklarının kapısı yüreği vatan sevdasıyla dolu olan kardeşlerimize sonuna kadar açıktır” ifadelerine yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)