İhtiyaç sahibi çocukların yüreğini ısıtmak, bir nebze de olsa onların mutluluğuna vesile olmak paha biçilemeyecek bir huzur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirten Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, “Kampanyamızla ile ilgi duyuruyu yaptığımız ilk günden bugüne siz değerli gönüldaşlarımızın desteği artarak devam etti. Bu sebeple en büyük teşekkürü sizler hak ediyorsunuz. Sizlerin desteği ve sahip çıkması sayesinde her yıl büyüyerek devam eden kampanyamızda bu sene yaklaşık bin adet bot ve montu ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırdık. Yine bu sene Çorum merkezin dışına çıkarak Alaca, Osmancık ve Sungurlu ilçelerimizde de çocuklarımıza buluştuk. Onların yüzündeki tebessümü, yüreğindeki sıcaklığı hissettik ve böyle bir hizmete bizleri vesile kıldığı için Rabbime şükrettik. Bu vesileyle, kampanyamıza katkı sağlayan, dualarında bizleri unutmayan bütün gönüldaşlarımıza teşekkür ediyor, bu süreçte özveriyle çalışan teşkilatlarımıza da şükranlarımı sunuyorum” dedi. (İHA)

