Koronavirüs salgını nedeniyle üç yıldır iftar çadırı kuramadıklarını belirten Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, “Tespit edilen ailelerimizin evlerine gönüldaşlarımızın desteği ile iftar yemeklerini ulaştırmıştık” dedi.

Üç yılın ardından bu sene yeniden hayırseverlerin katkılarıyla her gün iftar sofralarını açacaklarını ifade eden Ülkü Ocakları Başkanı Tosik, “Gönüldaşlarımızı Yavruturna Mahallesi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sok. No:9'da bulunan Ülkü Ocakları binası önünde iftar soframızda ekmeğimizi bölüşmeye davet ediyoruz” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)

