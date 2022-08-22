Konu ile ilgili sahada araştırma yapan Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, “Dünyamız, bugün tarihte emsali görülmemiş bir nüfus yoğunluğuyla karşı karşıyadır. Günümüzde dünyanın 8 milyara yakın bir insan nüfusunu barındırıyor olması; sosyal, ekonomik ve çevresel bir takım problemlerin su yüzüne çıkmasına sebep olmuştur. Bu problemlerin başlıcaları arasında gıda yetersizliğinin geldiğini söylemek abartılı olmayacaktır. Gıda yetersizliğine sebep olan birçok etken sıralamak mümkün olabilir. Ancak bu noktada en belirgin unsur olarak ekilebilir alanların daralmasını gösterebiliriz” dedi.

“Permakültür” olarak da adlandırılan Sürdürülebilir Tarım Projesi'ni hayata geçirdiklerini kaydeden Tosik, “Bu proje kapsamında Ülkü Ocakları Genel Merkezimizce düzenlenen eğitim programına katılan il Başkan Yardımcımız Sercan Tamay eğitimlerini tamamlayarak sertifika aldı.

Eğitimlerini tamamlayan temsilcilerimiz, istikbalimizin teminatı olan genç kardeşlerimize Sürdürülebilir Tarım Projesi'ni uygulamalı bir şekilde anlatarak eğitimler vermeye devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

