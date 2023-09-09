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Yeni bir eğitim-öğretim yılında Çorum’da binlerce öğrencinin ders başı yapacak olmanın heyecanını yaşadığını kaydeden Dağlı, “Sevgili çocuklarımızın, kıymetli öğretmenlerimizin ve tüm velilerimizin coşkusunu yürekten paylaşıyoruz. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyor, huzurlu ve başarılı bir ders yılı olmasını diliyorum. Öğrenmenin yaşı ve zamanı olmaz. Eğitim beşikten mezara kadar devam eden bir yolculuktur” dedi.

Ülkeyi geleceğe güvenle taşımanın, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün belirttiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmanın en temel şartının eğitim olduğunu kaydeden Dağlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Devletimizin, ülkemizin ve ilimizin dört bir yanında gerçekleştirdiği eğitim altyapısı ve teknoloji yatırımları ile bizler; evrensel değerlerin yanında milli değerlerine sahip çıkan, toplumsal sorumluluklarının farkında olan, bilgiyi üretebilen, yürekleri saygı ve sevgi dolu nesiller yetiştirme gayreti içerisinde olacağız. Eğitimin ailede başladığı, okulda geliştiği ve toplumda olgunlaştığı gerçeğinden hareketle çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında okul yönetimleri ve öğretmenlerimizle sürekli işbirliği sağlayacağınıza inanıyorum. Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi ve veli arasında kurulacak sağlıklı bir iletişim öğrencilerimizin başarılarını arttıracaktır.

Başarıya ulaşmada en önemli unsurun düzenli ve sistemli çalışma olduğunu unutmayınız. Okulunuza, öğretmenlerinize, ailelerinize ve ülkenize olan sorumluluklarınızı layıkıyla yerine getireceğinize inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; 2023-2024 eğitim-öğretim yılında ülkemizin teminatı yavrularımızı fedakâr öğretmenlerimize emanet ediyor, eğitim-öğretim yılının başta öğrencilerimiz ve ailelerine, onurlu mesleği temsil eden saygıdeğer öğretmenlerimize ve tüm ilimize hayırlı olmasını diliyorum.”