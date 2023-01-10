Belediye Başkanı Aşgın’a 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile düzenlediği etkinlik için teşekkür ederek milletvekili aday adayı olan gazeteci Erol Taşkan’a çıktığı yolda başarı dileyen Şevket Erzen, Çorumlu Obası’ndaki etkinlikte son yıllarda aramızdan ebediyete intikal eden basın mensuplarına Allah’tan rahmet diledi.

10 yıldır BİK Genel Kurul üyeliği yaptığını ve önümüzdeki günlerde yapılacak genel kurulda yeniden aday olmayacaklarını söyleyen Şevket Erzen, bu süreçte 1800 olan yerel gazetenin 884’e düştüğünü kaydetti. Yerel basının yaygın basını desteklediğini ve yaygın basının ilk haber kaynağı olduğunu belirten Erzen; “Yerel basın olmasa çok kötü şeyler olur. Ülkemizin yerel basını tam olarak yerli ve millidir. Olaylara hangi taraftan bakarsa baksın yerli ve millidir. Dolayısıyla yerel basın desteklenmesi gerekir. Aksi takdirde birilerinin iştahını kabartır. Gazetelerdeki azalma ve sosyal internet medyasındaki değişim kaçınılmazdı. Şimdi internet medyası için resmi ilan alınmasına yönelik bir taslak hazırlandı. 13 Ocak’ta bir genel kurul yapılacak. Şimdilik maliyetleri yüksek görünüyor, bunlarla ilgili biraz daha düzenleme yapmaya çalışacağız” dedi.

Şevket Erzen, BİK görevi süresinde Anadolu basınına sahip çıkılması adına bir çok çalışmaya imza attıklarını da dile getirerek tüm basın çalışanlarının gününü yeniden kutladı.

(Volkan SINAYUÇ)

