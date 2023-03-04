CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan’ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönündeki teşebbüsü eleştirerek, bunların hesabının halk tarafından sandıkta sorulacağını söyledi.

Ümit Er, konuya ilişkin açıklamasında, “Depremde onbinlerce insanımız hayatını kaybetti Büyük acı yaşıyoruz. Hala çadır alamamış binlerce depremzede var. İktidar bu sorunları çözmek yerine Mersin Milletvekilimiz, halkın gür sesi Ali Mahir Başarır ile Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan’ın dokunulmazlıklarını kaldırmakla meşgul. Gidicisiniz, az kaldı.” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

