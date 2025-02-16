Türkiye’de inşaat üretimi yıllık yüzde 14,4 arttı, aylık ise yüzde 6,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2024 yılı Aralık ayı İnşaat Üretim Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 14,4 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 11,1 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 6,2 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 6,7 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 8 arttı.

Editör: HABER MERKEZİ