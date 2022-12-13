Eski Tarım, Orman ve Köyişleri ile Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar, Çorum esnafının sorunlarını ve taleplerini yerinde dinledi.

Geçmiş dönemlerin aktif siyasetçilerinden olan eski Bakan Lütfullah Kayalar dün Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi, eski Anavatan Partisi İl Başkanı Mustafa Özbayram ile birlikte bir dizi ziyarette bulundu. Çorum’da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni (ÇESOB) ziyaret eden eski Bakan Lütfullah Kayalar, ÇESOB Başkanı Recep Gür, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri ile esnaf odası başkanları tarafından karşılandı. Eski Bakan Lütfullah Kayalar’ın ülkenin yetiştirdiği ender siyasetçilerden olduğunu, Türkiye’ye önemli hizmetleri bulunduğunu ve uzun yıllar bakanlık yaptığını hatırlatan ÇESOB Başkanı Recep Gür, nazik ziyaret için teşekkür etti.

Ziyarette hazır bulunan esnaf odası başkanları ile tek tek tanışan eski Bakan Lütfullah Kayalar ise Çorum’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu anlattı. Çorum’da yapacağı ziyaretlerle esnaf, sanatkar, sanayici, ticaret erbabı ve üreticiyi dinleyeceğini, halen hiçbir siyasi parti ile bağı bulunmadığını ve siyasi faaliyetlerinin olmadığını, bugüne kadar çok sayıda kenti ziyaret ederek sorunları dinlediklerini vurgulayan Lütfullah Kayalar, bu ziyarette de esnaf sanatkarın sorunlarını karşılıklı görüşme fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Bakanlığı döneminde önemli bir sorumluluk yüklenerek ülkenin sorunlarına çözüm önerileri getirmeye çalıştıklarını ama bazı sorunları çözemediklerini anlatan Lütfullah Kayalar, aktif siyaset yapmadıkları dönemde de ülke sorunlarından uzaklaşmanın mümkün olmadığını, siyasette tek hedeflerinin ülkeye hizmet olduğunu, bu gezilerinde büyük bir ülke olan Türkiye’nin nereden nereye geldiğini de tespit ettiklerini bildirdi.

Türkiye’nin dünyanın en önemli bölgesinde yer alan bir ülke olduğunu, üreten ve gelişen Türkiye’nin önümüzdeki dönemde daha da iyi noktalara geleceğine inandığını söyleyen Kayalar: “Vatan sevdamız ve insan sevgimiz nedeni ile bilgi dağarcığımızın müsaade ettiği kadarıyla sorunlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Türkiye’nin meselelerini hep birlikte konuşabilmeliyiz. Ülkemizin sorunları tabiki olacak. Şovanist düşüncelerle sorunları ifade etmek istemiyorum. Ama ülkemizin sorunlarının konuşularak çözüleceğine inanıyorum. Ülkeyi yönetenlerin imkanlarımız ölçüsünde sorunları konuşarak, kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırıcı değil çözüm odaklı politikalarla birlikte hareket ederek yaşanan sorunların çözüleceğine inanıyorum. Bizim zaten en büyük eksikliğimiz de budur. Biz eskiden anladığımız siyaset buydu. Eskiden siyasetçiler hep meselelerle ilgili konuşmuş. Eskiden siyasetçiler halktan kopuk değildi. Daha fazla halkla içiçe idiler. Bugün siyasetin en eksik kalan tarafı budur. Yukarıdan karar almaktan kaynaklanan sorunlar var. Halkla, insanımızla, esnafımızla biraraya olmak gerekiyor. Onların göremediğimiz sorunları olabilir. Bu sorunlara çözüm üretmemiz gerekiyor. Ülkenin birlik ve beraberliğini birarada tutmalıyız. Bütün sorunların çözümü aslında insanların dertlerini siyasetçilerle ülkeyi yönetenlerle konuşabilmesidir. Ülke yönetimi insanını bire bir dinlemelidir. Yönetenler halktan kopuk hale gelmemelidir. Her işin başı yönetime ve siyasete dayanıyor. Ancak burada vatandaşın gücünün farkına varması gerekiyor. Halkımızın kendi iradesi ile kullandığı oyun önemini bilmesi gerekiyor. 1 oy bile önemlidir. Demokrasinin yolu sandıktan geçmektedir ancak takım tutar gibi parti tutulmamalıdır. Herkes adayları iyi tetkik ederek tercihini ülkenin menfaatinden yana kullanmalıdır.” diye konuştu.

Lütfullah Kayalar’ın konuşmasının ardından toplantıda hazır bulunan esnaf odası başkanları birer birer söz alarak sorunlarını anlattılar. Özellikle zincir marketlerin küçük esnafı bitirdiğini, vergilerin yüksekliği, emeklilik işlemleri, aynı alanda faaliyet gösteren esnafın dükkanları arasında mesafelerin olması gerektiği, bankaların hazır kredilere fatura istemesi, son dönemde yaşanan maliyet artışları, kaçak ve seyyar çalışanların esnafı mağdur ettiği gibi sorunları dile getiren Esnaf Odası Başkanları esnaf başkanlarının muhtarlar kadar bile yetkisi olmadığını da sözlerine ekledi.

Eski Bakan Kayalar’a ziyareti için teşekkür eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, yıllardır esnaf ve sanatkarların beklediği Perakende Yasası’nın yıl sonu gelmeden TBMM Genel Kurulu’ndan çıkması gerektiğini de dile getirdi.

Ziyaret sonunda ÇESOB Başkanı Recep Gür, eski Bakan Lütfullah Kayalar’a porselen tabak hediye etti. Kayalar ve Özbayram daha sonra Esnaf Odası Başkanları ile ÇESOB binası önünde hatıra fotoğrafı da çekindi.

(Volkan SINAYUÇ)

