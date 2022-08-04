İYİ Parti Genel Merkez Kadın Politikaları Başkanı Av. Ünzile Yüksel, TSO Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda hükümetin sığınmacı politikasını eleştirdi.

Ülke sınırlarının yolgeçen hanına dönüştüğünü vurgulayan Av. Ünzile Yüksel, doğudan ve güneyden milyonlarca insanın ülkeye girdiğini belirtti.

Ülkeye gelenlerin mülteci statüsünde olmadığını, geçici sığınmacılar olduğunu ifade eden Yüksel: “Mülteci statüsünde değiller. Bu kadar kolay mı? Yunanistan’a, Almanya’ya, Amerika’ya Rusya’ya, Gürcistan’a, Azerbeycan’a, İran’a bu kadar kolay girebiliyorlar mı? Gidemiyorlar ama bizim ülkemize gelebiliyorlar. O zaman tekrar söylüyorum, bu uygulamada bu gün eğer bir sığınmacı problemi varsa bunun sorumlusu doğrudan iktidardır. Hiç başkasında aramayacaklar çünkü ülkeyi idare edenlerin kim olduğu bellidir. Gündemi değiştirmek için ara sıra bir şeyler söylüyorlar” diye konuştu.

“PARMAK SALLAYANLARA

KARŞI DİK DURUYORUZ”

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu eski Türk Sinemaları’na benzeten İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Av. Yüksel, ya benimsin, ya toprağın ifadelerini kullanarak, “Eğer onların yanındaysan çok iyisin, değilsen kötü. Her türlü iftiraya, parmak sallamalara maruz kalırsın. Ama gördüler, öğrendiler ve biliyorlar ki, biz Allahtan başka kimseden korkmayız. Korkumuz, biadımız Allah’adır. 2017 yılında partimizi kurduk. Parmak sallayanlara, korkuttuklarını sananlara korkmadığımızı onca tehditlere rağmen Elif gibi dimdik duran kadın bir liderle gösterdik” dedi.

Yiğitlik ve mertlik cinsiyette değil yürektedir diyen İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Yüksel sözlerine şöyle devam etti; “Millet bizi çağırıyor. Herkesin sindiği ve korktuğu dönemde milletin çocukları, milletin kızları, milletin evlatları olarak düştük yollara. Bu fakirlik, ayrımcılık, baskı bitsin. KPSS’den 96 puan alıp atanamayan, 50 puanla atananları gördükçe devletine karşı üzüntü duyan gençlerin üzüntüsü bitsin diye yollardayız. Kul hakkı korunsun, kamu mallarına sahip çıkılsın. İnsanlar ayrımcılığa uğramasın. Kadınlar korkmadan, anneler kız çocuklarının başına bir şey gelecek diye sıkıntıya düşmeden gönül rahatlığıyla uyusun diye yollardayız. Hukuku üstün kılmak için, adalet eşit vursun diye, bu mazlum milletin biriktirerek yaptığı milli servetler ana buna peşkeş çekilmesin diye yollardayız ve bunu da başaracağız”

(Tugay GÖKTÜRK)