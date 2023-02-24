Milletvekili Koncuk, 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. Maddesine göre gerçekleştirilen, plansız olarak yabancılara yapılan konut satışlarının yıldan yıla ciddi oranda arttığını, 2022 yılında ise bir önceki yıla göre %15,2 artış yaşandığını resmi verilerle gözlemlendiğine vurgu yaparak “Ülke genelinde yabancılara konut ve toprak satışının derhal durdurulması” gerektiğine dikkat çekti.

İsmail Koncuk, “Bu durum, konut satışı sonucunda önlenemeyen iki problemi de ön plana çıkarmıştır. Birincisi demografik yapının değişmesine sebebiyet vermiş, ikincisi ise ülkemizde barınma sorununu kontrol edilemez hale getirmiştir. Ev sahibi olmak neredeyse hayal haline gelirken, özellikle büyük kentlerde yüksek kira maliyetlerinden dolayı öğrenci, emekli, işçi ve memur milyonlarca vatandaşımız barınma sorunu yaşamaktadır” dedi..

Koncuk, 40 asırlık Türk yurdunu düşman işgalinde bırakmayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hatay benim şahsi meselemdir’ şiarıyla; yuvasını, hatıralarını, hayallerini, emeğini, sevdiklerini ve doğduğu şehri terk edip bilinmeyene giden depremzede vatandaşlarımızın, kadim medeniyetlere başkentlik yapmış ata yurtlarına, şehirlerine dönmelerini sağlanması adına Meclis Araştırması açılmasının elzem olduğunu belirtti.

(Haber Merkezi)

