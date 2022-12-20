MALİYETLİ İŞLER VURGUSU

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığında demiryolu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin demiryolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Demiryolu yatırımları çok ağır maliyetli yatırımlar, uzun zaman alan işler. Çorum'da bizim demiryolu ağları içerisinde olan illerimizden biridir" diye konuştu.

ÇORUM - ANKARA ARASI

Çorum demiryolu projesini kısa sürede yatırım programına alarak ihale sürecini başlatacaklarını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk etapta Çorum-Ankara arasını hizmete açmayı planladıklarını dile getirdi. Bakan Adil Karaismailoğlu, "Başlamak bitirmenin yarısıdır. Ağır yatırımlar, maliyetli işler. Bu projeyi de başladıktan kısa süre sonra tamamlarız"

