Belediye Meclisi Eylül Ayı olağan toplantısında 11. Maddede ulaşım ve imar ücretlerine zam talebi gündeme geldi. Mecliste tartışmalara yol açan gündem maddesi oy çokluğu ile tartışmaların ardından kabul edildi.

Oylama öncesinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın bir açıklama yaparak: “Şehrimizde geldiğimiz son noktada toplu ulaşım kamulaştırıldı. Toplamda 15 adet belediyemize ait toplu ulaşım aracı ve BELTAŞ’a ait olan 41 adet olmak üzere toplamda 56 araçla toplu ulaşım işini Çorum Belediyesi yapıyor. Çorum Belediyesi’nin bu sorunu kısa sürede çözmesi önemli bir başarıdır. Lemzi beyi tebrik ediyorum. Birkaç ay içerisinde gürültü patırtı çıkmadan gereği yapıldı. Firmaya gerekli ödemeler yapıldı. Sistem tamamen Çorum Belediyesi’ne geçmiş oldu. Çorum Belediyesi’nin toplu ulaşımı tamamen kamulaştırması büyük bir başarıdır” dedi.

YÜZDE 21 ZAM

Daha sonra oylamaya sunulan ulaşıma uygulanacak olan yüzde 21’lik zam maddesi AK Parti ve MHP Grubu tarafından kabul edilirken CHP grubu ise reddetti. Gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplu ulaşıma gelen yüzde 21’lik zamlı tarife ile tam akıllı kart bileti 4,75 liradan 5,75 liraya, öğrenciler için uygulanan tarifede 3,5 liradan 4,25 liraya yükseltildi.

CHP KARŞI ÇIKTI

Toplu ulaşıma zam istenen gelir tarifesinin görüşüldüğü toplantıda söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi Uğur Soyocak, Belediyenin ulaşım zam talebini eleştirdi.

Belediye’nin şehir içi ulaşım zam talebini eleştirerek uzun zamandır Ulaş A.Ş. tarafından yapılan şehir içi ulaşımın tamamının Belediye’ye geçmesi ile vatandaşta ulaşımın daha ciddi bir işletme olacağı ve iyi bir hizmet alacağı düşüncesi oluştuğunu ancak 30 Ağustos’ta Tarife Komisyonu’na gelen zam talebi ile değişen bir şey olmadığının ortaya çıktığını bildirdi.

Mart ayında otobüs fiyatlarına yüzde 38 ile güncelleme yapıldığını ve aradan geçen 5 ayın ardından yüzde 33 bir zam talebi ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Soyocak, ayrıca 65 yaş üstü ve ücretsiz binen kişilerden 45 TL’lik kart ücreti alınmasını da eleştirdi.

Son zamanlarda sıkça kazaların yaşandığı İlim Yayma Kavşağı’ndaki kazalar hakkında da açıklamalarda bulunan Uğur Soyocak, Çevreyoluna kurulan EDS’nin kazalara çözüm olmayacağını da vurguladı.

ÖZDEL’DEN TEŞEKKÜR

CHP Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özdel ise Belediye Başkanı Aşgın’a ulaşımı tekrar kamulaştırdığı için teşekkür ederek, “Gerçekten ulaşım işinin kamulaştırılması lazımdı. Ama bunun şeffaf, net, denetlenebilir ve anlaşılır olması lazımdı. Ulaş A.Ş. ile belediye davalık, belediye ‘milyonlarca lira alacağımız var zarara uğradık’ diyor Ulaş A.Ş. kendilerinin zarara uğratıldığını söylüyorlar. Kaç lira verdik, kaç lira aldık bunların belediye meclisine açıklanması lazım.” dedi.

ÇÖPLÜ: “HESAP DOĞRU DEĞİL”

CHP’li meclis üyelerinin sorularını cevaplandıran Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ise Soyocak’ın hesaplarının doğru olmadığını belirterek, “Tam 4,75’ten 5,75’e çıktığı zaman bir liralık bir artış oluyor. Bu da yüzde 21’dir. Burada yüzde 38, yüzde 33 gibi rakamlar telaffuz edildi. Nasıl bir hesap yapılmış bilmiyorum ama böyle bir hesap yok. Öğrencilerde de artış aynı şekildedir. Hesapları daha iyi yapabilirsiniz. Mazot fiyatlarıyla ilgili biliyorsunuz dünyada enflasyonist bir ortam var. Fiyatlar sürekli artmaktadır. Dolar olarak artıyor, biz de Türkiye’de dışa bağımlıyız.” dedi.

CHP’nin yönettiği belediyelerin ulaşım fiyatlarını paylaşan Çöplü, Bolu’da öğrenci ücretinin 7 lira, Burdur’da 7 buçuk, Çanakkale’de 8 lira, Adana’da 6 buçuk lira olduğunu bildirerek, şu anda Çorum’da ise 3,75’ten 4,25 liraya artış olduğunu söyledi.

(Nurdan AKBAŞ)