Ulaş A.Ş.’nin aylardır “Zarar ediyoruz” isyanlarını duymayan Çorum Belediyesi’nin Ulaş A.Ş.’yi aylardır bilerek ve isteyerek zarar ettirdiğini vurgulayan Barış Coşgunsu, “Yapılan zamdan bunu net görünüyor” dedi.

Ulaş A.Ş. yetkililerinin ulaşım ücretlerine zam istediğini ancak belediyenin buna sıcak bakmadığını ifade eden Coşgunsu, “Çorum Belediyesi ulaşım hizmetlerini kendi yapmaya başlayınca otobüslerin zarar ettiğini gördü ve hemen zam yaptı. Demek oluyor ki bu konuda Ulaş A.Ş.’nin isyanı haklıymış” şeklinde konuştu.

Ulaş A.Ş. bünyesinde otobüs işleten ve ekmeğini buradan kazanan çok sayıda kişinin işinden olduğunu dile getiren Barış Coşgunsu, “Adalet mi bu şimdi?” diye sordu.

Çorum Belediyesi’nin otobüs ücretlerine yüzde 21 zam yaparak vatandaşları da mağdur ettiğini aktaran Coşgunsu, vatandaşların artan enflasyon yüzünden zaten evine ekmeği zor götürdüğünü, dar gelirli vatandaşların sıkça kullandığı toplu ulaşım ücretlerine zam yapılarak, dar gelirli gruba bir darbeyi de belediyenin vurduğunu sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

