10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yazılı bir kutlama mesajı yayımlayan CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, bugünün Türk basın tarihi açısından önemine dikkat çekerek, “Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi basının özgür ve bağımsız olması gerekiyor. Ancak son yıllarda basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, haber alma hakkı baskı altına alındı” diye konuştu.

Gazetecilerin baskıya boyun eğdiği yerde gerçeğe ulaşmanın imkansız olacağını kaydeden Tokgöz, “Gerçeklere ulaşmada, halkın gerçek tarafsız bilgi edinmesinde basının önemi çok büyüktür. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, medyada tekelleşmenin önlenmesi, güçlü, yansız, ilkeli, demokratik bir medya ortamının, evrensel boyutta kabul gören kriterler eşliğinde, dünyaya açık ve çağdaş yapıda eksiksiz olarak oluşturulması hedefimizdir.

Tüm baskılara ve zorluklara rağmen işini hakkıyla yapan tüm gazetecilerin ve medya emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

