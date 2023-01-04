Günümüzde Bağ-Kur’lu bir esnafın 9 bin gün prim öderken SSK’lının ise sadece 5 bin prim günü ile emekli olabildiğini hatırlatan Tokgöz, “Bu adaletsizliğe artık bir son verilmelidir” dedi.

Emeklilik şartları ve hak kazanma koşullarına bir standart getirilmesi gerektiğini vurgulayan Ulaş Tokgöz, “Yapılması gereken bir düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme olmalı hem de SSK'lılar ile Bağ-Kur'lular arasındaki prim gün farkı ortadan kaldırılmalıdır” diye konuştu.

Tüm kurumlarda emeklilik işlemleri ve emekli maaşı bağlama sistemlerinin farklı olarak uygulanmaya devam ettiğini kaydeden Tokgöz, “Örneğin 1995 yılında Bağ-Kur'lu bir kadın sigortalı 7.200 gün (20 yıl) prim biriktirmek zorundayken erkek Bağı-Kur'lu sigortalı için bu şart 25 yıl yani 9.000 günü buluyor. Aynı tarihte işe giren bir SSK'lı ise 5 bin gün prim ödediğinde emekli olabiliyor. Dolayısıyla bir Bağ-Kur'lu 9.000 gün ile emekli olurken yanında çalıştırdığı SSK'lı bir çalışanı 5 bin gün ile emekli oluyor üstelik daha fazla da emekli maaşı alabiliyor.

Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunun eşitlenmesi lazım. Yapılacak bir düzenleme ile çalışan insanlar arasında adaletsizlik duygusunun oluşması ortadan kaldırılmalı ve böylece devletle toplum arasındaki güven duygusu güçlendirilmelidir” şeklinde konuştu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, EYT’lilerin yıllar sonra haklarına kavuşmasının olumlu bir gelişme olduğunu bunun da Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’nı oluşturan diğer bileşenlerin güçlü muhalefet baskısıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Bundan 4 yıl önce “İktidarı kaybetsem de EYT’yi çıkarmam” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki seçimi kaybetmemek uğruna EYT’lilere hakkını vermek zorunda kaldığını dile getiren Tokgöz, tüm EYT’lilere emeklilik hayatlarında sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerini temenni etti.

(Volkan SINAYUÇ)

