Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan deprem bölgesine ulaştırılmak üzere acil yardım malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Ulaş Tokgöz, yardımların Çorum Valiliği Afat Koordinasyon Merkezine ya da CHP Çorum İl ve Merkez İlçe Başkanlıklarına ulaştırılabileceğini söyledi.

Ulaş Tokgöz, acil ihtiyaç duyulan malzemelerin çadır içi soba, uyku tulumu, uzay battaniye, cep ısıtıcısı, sentetik içlik, eldiven, atkı, bere, çorap, polar battaniye, polar ara katman, kışlık bot ve mont, bebek bezi, mama, biberon, hijyenik ped, ıslak mendil, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, havlu, kağıt havlu, el feneri, kalem pil, kibrit ve kullanılmış kıyafetler olduğunu kaydetti.

Yardımların çocuk ve yetişkinler için olması gerektiğinin altını çizen Ulaş Tokgöz, “Acının; siyaseti, dini, dili, ırkı olmaz. Acıları acımızdır. Kardeşlerimize destek olmak her Türk evladının boynunun borcudur. Yardımlarınızı İl Binamıza ulaştırmanızı rica ediyoruz. Haydi Çorum el ele hep birlikte depremzede kardeşlerimize destek olalım” dedi.

(Haber Merkezi)

