Kurban Bayramı süresince bayram yardımları için muhtarlık binasının açık olacağını dile getiren Hanefi Özdemir tüm hayırseverlere çağrıda bulundu.

Tüm İslam aleminin birlikteliğini güçlendirdiği ve tüm olumsuzlukların bir kenara bırakıldığı bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek bir mesaj yayınlayan Özdemir şu görüşlere yer verdi:

“Ulukavak Mahalesi Muhtarlığı olarak gelenekselleştirdiğimiz kurban payı yardımlarına bu bayramda da devam edeceğimizi bildirmek isterim. Kurban paylarınızı muhtarlığımıza getirerek ihtiyaç sahipli vatandaşların bu bayramda da sevinçlerine ortak olabiliriz. Muhtarlığımız bayram süresince açık tutulacak olup, kurban yardımlarınız beklenecektir. Bu vesile ile tüm İslam alemine bayramın hayırlar getirmesini diliyorum”

