Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Abdussamet Uğur'lu Kocaeli'nde yapılacak olan 1. Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Şampiyonası'nda milli forma ile mücadele edecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 1. Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Şampiyonası 30 Temmuz'da Kocaeli'nde düzenlenecek. Tv.8.5 ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak olan şampiyonada Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Abdussamet Uğurlu da milli forma ile mücadele edecek. Uğurlu ayrıca, Kasım ayında Antalya'da yapılacak olan Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda da milli takım forması ile ringe çıkacak.

1.Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Şampiyonası'nda Çorumlu hakemlerden Rıza Kayar da görev alırken, Kick Boks İl Temsilcisi Aydın Fırat da Milli Takımlar Teknik Direktörü olarak görev yapacak.

(Rıfat KARA)