Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Abdussamet Uğurlu Kocaeli’nde düzenlenen 1. Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kick Boks Şampiyonası’nda altın kemerin sahibi oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet planında yer alan 1. Uluslararası Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kick Boks Şampiyonası 29-30 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapıldı. Profesyonel Kick Boks Şampiyonası'na Türk Cumhuriyetlerinden Avrupa ve Dünya şampiyonlarının davet edildiği şampiyonada Çorum'u Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Abdussamet Uğurlu temsil etti. Abdüssamet Uğurlu, Kırgızistanlı rakibini yenerek altın kemerin sahibi oldu. Uğurlu, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda kick boks milli takımında yer alarak ilimizi ve ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Milli sporcu desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat'a teşekkür etti.

(Rıfat KARA)