Sungurlu Belediyespor Kulübü sporcusu olan Abdüssamet Uğurlu. 5 gün sürecek şampiyonada, 57 kiloda ringe çıkacak. Ülke genelinden Elit A Classs sporcularının katılacağı şampiyonada, Sungurlu’ya bir madalya daha getirmek için ter dökecek olan Uğurlu, antrenörü Aydın Fırat nezaretinde hazırlıklarını sürdürüyor. Hedefinin Türkiye şampiyonu olup milli takıma seçilmek olduğunu belirten Uğurlu, Uğurlu, “Bana her zaman yardımcı olan, başarılarımızı destekleyen, sporsever değerli Sungurlu Belediye Başkanımız Sayın Abdulkadir Şahiner’e ve Sungurlu Belediyespor Kulübü Başkanı Sayın Bahri Sezene çok teşekkür ederim” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

