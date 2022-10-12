Türkiye Muaytai Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Muaythai Süper Ligi 6.Ayak 1.grup yarı final müsabakaları 7-8 Ekim tarihleri arasında Adana'da yapıldı. Adana Valiliği tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Lezzet Festivali kapsamında gerçekleşen müsabakalar Adana Lider Tv ve Sport Tv'den de canlı olarak yayınlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da yakından takip ettiği müsabakalar çekişmeli maçlara sahne oldu. 2023 yılında İtalya'da yapılacak olan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcuların belirlendiği yarı final müsabakalarında Çorumlu sporcu Abdussamet Uğurlu'da 57 kiloda mücadele etti. Final maçında Kayserili rakibi Samet Kartal'ı mağlup eden Çorumlu sporcu yarı final müsabakalarını birinci tamamlayarak İstanbul'da yapılacak olan final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Milli takım ve Çorum Belediyesi Gençlik Spor Kulübü antrenörü Fırat Aydın konu hakkında yaptığı açıklamada, Abdussamet'in Adana'da önemli bir başarıya imza attığını söyledi. Yarı final maçlarını birincilikle tamamlayan Abdussamet'in İstanbul'da yapılacak final müsabakalarında Ankaralı rakibi ile karşılaşacağını da belirten Aydın, bu maçı da kazanması halinde Abdussamet Uğurlu'nun 2023 yılında İtalya'da gerçekleşecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda milli takım adına mücadele edeceğini söyledi.

Aydın, şampiyon sporcuya katkılarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe'ye de teşekkür etti.

(Rıfat KARA)

