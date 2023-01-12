1995 yılından bu yana Başkent Ankara'da ikamet eden ve bu zaman zarfında memleketi Çorum'la olan bağını hiç koparmayan milliyetçi kökenli Uğur Türkmen, Ankara'da ticaret ve sanayi işiyle uğraşıyor.

En büyük hayalinin memleketi Çorum'a hizmet etmek olduğunu ifade eden Uğur Türkmen, Ankara'da yaşayan hemşehrileri ile de büyük bir dayanışma içerisinde. Aynı zamanda İYİ Parti Ankara İl Başkan Yardımcılığını da yürüten Uğur Türkmen, uzun yıllardır siyasetin içerisinde bulunuyor.

2009 yılında siyasete atılan Uğur Türkmen, ülkücü camia içerisinde de aktif roller üstlenmiş. İYİ Parti'nin kurulmasıyla birlikte Ankara Sincan İlçe Kurucu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Uğur Türkmen, şimdi Ankara İl Başkan Yardımcısı olarak görevini başarıyla sürdürüyor.

En son partisinin Çorum İl kongresine de katılan Türkmen, çevresinde saygın ve yardımsever bir iş adamı kimliği ile tanınıyor. 1982 yılında Çorum’da doğan Uğur Türkmen, evli ve 4 çocuk babası.

(Haber Merkezi)

