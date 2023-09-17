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CHP İlçe Başkan Uğur Türkmen’in açış konuşması ile başlayan olağan kongrede saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Dilek ve temenniler bölümünde 14 Mayıs Genel Seçimleri Milletvekili Aday Adayları Dinçer Solmaz, Avukat Sadık Eral ve CHP Eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu söz alarak ülke gündemi ve önümüzdeki yerel seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kongreye CHP Çorum İl Başkanı Er ile birlikte önceki dönem İl Başkanı Cengiz Atlas, İl Yöneticileri Celal Uysal, Duran Arslan, Meftun Karatepe, Kenan Sır ve Ali Bükücü, Milletvekili Aday Adayları Av. Dinçer Solmaz, Av. Sadık Eral ve Ertan Yaşar, Dodurga İl Genel Meclisi Üyesi Saadetin Akgül, İl Gençlik Kolları Yöneticisi Kıvanç Azman, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker ve ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ile çok sayıda partili katıldı.

Seçim kurulu denetiminde blok listeyle gidilen seçimler sonucunda İlçe Başkanlığına Uğur Türkmen seçilirken, yönetim kurulu asil üyeliklerine ise ; Ünal Gökgöz, Rıfat Gökgöz, Cemil Gökkaya, Bayram İrdeli, Ali Türkmen, Naci Gökgöz, Necip Demirel, Sami Şenel, Adem Bahçeci ve Sabahattin Türkmen seçildi. Kongrede il delegeliklerine ise Uğur Türkmen, Ünal Gökgöz, Bayram Türkmen, Hüseyin Sözer ve Ali Türkmen seçildi.