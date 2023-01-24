24 Ocak 1993’ün Türkiye’de yaşayan herkesin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan önemli bir tarih olduğunun belirtildiği açıklamada, “Ülkesini ve halkını aydınlatmaktan başka kaygısı olmayan Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 yılında karanlık güçler tarafından vahşice katledilmiştir. Uğur Mumcu cinayetinin üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına rağmen, onu katledenlere yönelik öfke hiç azalmamıştır” denildi.

Türkiye gibi ülkelerde siyasi iktidardan bağımsız durmayı başararak halka sadece gerçekleri ve doğruları anlatan basın emekçilerinin, gerçeklerin öğrenilmesini isteyen gazetecilerin sürekli iktidarın hedef tahtasında olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kimi zaman yazdıkları iktidarı ve egemen güçleri rahatsız ettiği için tutuklanarak hapse atılmış, kimi zaman açıkça tehdit edilmiş, kimi zaman da tıpkı Uğur Mumcu gibi vahşice katledilmiştir.

Türkiye gibi baskıcı otoriter yönetim biçimine sahip ülkelerin en temel özelliklerinden birisi halkın haber alma özgürlüğü doğrultusunda gerçeğin peşinden koşan gazetecilerin, yazarların, sanatçıların, bilim insanları ve aydınların iktidar güçleri tarafından tehdit olarak görülmesi, sık sık hedef göstermesidir.

Geçmişte cinayetlerle, bombalı saldırılarla susturulmaya çalışılan gazetecilerin, aydınların ve bilim insanlarımızın bugün sesinin kısılmak istenmesi, doğruları yazdıkları için mahkeme koridorlarında sindirilmeye çalışılması, yaptıkları haberler nedeniyle tutuklanarak yıllarca tutuklu yargılanması, halkın gerçek ve doğru haber alma özgürlüğü üzerindeki yasakçı zihniyetin gerçek yüzünü görmek açısından yeterlidir.

Eğitim Sen olarak, karanlık güçlere karşı eşit, özgür, demokratik bir Türkiye için mücadele eden, bu uğurda canını veren Uğur Mumcu’yu ve insanlığın ortak evrensel değerlerini savunduğu için katledilen bütün basın emekçilerini, bilim insanlarımızı ve aydınlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz.” (Haber Merkezi)

