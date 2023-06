İskilip Belediyesi tarafından vatandaşlara ucuz ve güvenilir et hizmeti vermek amacı ile açılan halk et tanzim satış mağazasında kullanılan isim için Çorum Belediyesi'nin şirketi tarafından ihtarname gönderildi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün seçim vaatleri arasında yer alan, üreticiden tüketiciye ucuz ve sağlıklı gıda zinciri oluşturmak hedefi ile hayata geçirilen halk et projesi geçtiğimiz günlerde hayata geçirilmişti. İskilip Belediyesi tarafından hizmete açılan tanzim satış mağazası hizmet vermeye başlamıştı. Vatandaşlara ucuz et ulaştırmayı hedefleyen proje için Çorum Belediyesi'nin şirketi olan BELTAŞ A.Ş. tarafından, kendileri ile aynı ismi kullandıkları gerekçesi ile ihtarname gönderildi. Halk-Et markasının kendilerine ait olduğunu belirterek, İskilip Belediyesi’nin aynı markayı kullanarak kazanç elde ettiğini savunarak, marka tescilinden doğan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Çorum 2. Noter aracılığıyla ihtarname gönderen Çorum Belediyesi BELTAŞ A.Ş., bir hafta içerisinde 'halk et' ibaresinin iş yeri tabelası başta olmak üzere, her türlü yazılı belge sosyal medya hesapları, ürünlerden kaldırılması istenildi. İhtarnamede ismin kaldırılmaması durumunda hukuki yollara başvurulacağı belirtildi.