Demokrasi ve Atılım (DEVA) Deva Partisi Genel Merkezi tarafından ilk defa düzenlenen ve ülke ekonomisinin masaya yatırıldığı toplantıya, partinin teşkilatlarındaki İl Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Çorum’dan İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı Alattin Eşme, Teşkilat işleri Başkanı Halil Afşar ve Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker’den oluşan 4 kişilik heyet de toplantıya katılım sağlandı. Genel Başkan Ali Babacan'dan tüm Çorum halkına selam getirdiklerini belirten heyet toplantı hakkında da bilgiler verdi.

DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, Genel Başkan Yardımcılarından Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın’ın da katıldığı toplantıda ev sahipliğini Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı yaptı. Partinin Ekonomi Politikalarına yön veren isimlerden Ahmet Burçin Yerli, Ömer Rıfat Gencal, İhsan Günaydın, Turalay Genç ve Alper Akalın’ın oluşturduğu heyet tüm illerden gelen Ekonomi ve Finans Politikaları başkanlarının sahadan aktardıkları bilgileri dinleyerek notlar aldılar ve Ağırlıklı Türkiye genelinde ve Dünyada yaşanan sıkıntıların nedenleri ve çözümlerinin konuşulduğu verimli bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda şu ifadelere yer verildi: “Verin yetkiyi görün etkiyi” sloganıyla 2018 yılında Türkiye’ye Başkanlık Sistemi getirilmiş ve bu tarihten sonra Ülkede hiçbir şeyin iyiye gitmediği Enflasyon, Kur, Faiz, Büyüme, Kamu Borçlanması gibi daha birçok veri rakam ve grafiklerle ortaya konuldu. “Faiz Sebep, Enflasyon Sonuç” söyleminde ısrar ve İnat etmenin ve bu söylemin yanlış olduğunu söyleyen herkesin partideki görevlerinden uzaklaştırılması sonucu ülkenin dünyadan ayrıştırdığı ve bir kişinin inadı uğruna 84 milyon vatandaş olarak herkesin etkilenerek BEDEL ödediği vurgulandı.

Parayı pul edersek cari fazla veririz anlayışı tutmadı, Yatırım, İstihdam, İhracat modeli denendi tutmadı, bunların hepsi denenirken 4 yıl içerisinde 3 defa Bakan değişikliği Ülkenin Risk göstergesinin (CDS) çok yükselerek 900 lere gelmesini, Yabancı yatırımcının azalması ve yenilerinin gelmemelerinin en önemli nedenleri olduğu, Tablo çok ağırlaşıyor, Göstergeler ya yatay yada daha da kötüleşiyor. Faiz artırıyoruz dememek için, kamu Bankalarında günlük değişken limitlendirmeye gidildi, kamu bankalarında Sabit faizli ve taksitli kredi kullandırılmıyor. Özel Bankalarda dahi orta ve uzun vade sabit faizle kredi kullandırımı yapılmıyor. Kamu bankalarında Ticari Krediler Yıllık faiz %14,75 iken özel bankalarda 3 katına kadar %45 lere kadar çıkıyor. Kamu Bankaları Kredi Talebini karşılayamaması nedeniyle İş Dünyası 3 Kat Fazla maliyetle Özel Bankalardan kullanmak zorunda kalıyor.

YÜK VATANDAŞIN SIRTINDA

Tablo gerçekten çok karışık. Döviz borçları, TÜFE’ye endeksli borçlar, değişken faizli borçlar, Hazine garantili borçlar, KÖİ projeleri yükümlülükleri, Kur Korumalı Mevduat, Ges diye gidiyor… Ancak işin özü, yani AK Parti Başkanlık sisteminin karmaşık yöntemlerle, rantiyelere, sermaye kesimine, dış aleme vatandaşın sırtından garantiler, güvenceler sağladığı gerçeği değişmiyor. Çözüm olarak ise bir an önce SANDIK gösterildi ve GÜVEN’ in sağlanmasına özelikle vurgu yapıldı, GÜVEN’ i sağlayacak maddeler sıralandı Hukukun Üstünlüğü ile tarafsız ve bağımsız yargı’nın önemi anlatıldı. Türkiye ve Avrupa’daki 200 Hukukçunun bir araya gelerek hazırladı Adil Yargı Eylem Planın yayınlandığı söylendi.

Ayrıca DEVA Partisi olarak sorunların çözümüne yönelik hazırlanan 11 eylem planı da toplantıda görüşülerek ülkeyi içinde bulunduğu zor durumdan çıkarabilecek tek partinin DEVA olduğu dile getirildi.

(Haber Merkezi)