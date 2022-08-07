Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, 2 milyar TL’ye mal olan ve sarp kayalıklar ve uçurum arasındaki seyahatler mazide bırakacak olan Kırkdilim geçiş projesinin 2023 yılında hizmete açılacağını açıkladı.

Türkiye’nin en önemli güzergâhları arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi’ni İç Anadolu’ya bağlayan Kırkdilim yolunda çalışmalar hızla ilerliyor. 2008-2011 yılları arasında yol genişletme çalışmaları yapılan Kırkdilim, 3 şeritli hale getirilmiş ve sürücüler için büyük kolaylık sağlanmıştı.

Ancak bir süre sonra yamaçlardan düşen kaya parçaları tehlike oluşturmaya başlamış, zaman zaman yol trafiğe kapatılmıştı. Bunun üzerine bölgedeki ulaşım sorunun çözümüne yönelik tekrar çalışma başlatılarak Kırkdilim’in tünellerle geçilmesi için proje hazırlanmıştı. Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan Kırkdilim’de sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları bin 389 metre, bin 149 metre ve bin 553 metre üç ayrı tünel yapılıyor.

MAZİDE KALACAK

Çorum-Laçin Yolu üzerinde bulunan Kırkdilim Geçişi, Çorum'u, Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturuyor. Karadeniz Bölgesi’nin İç Anadolu’ya açılan kapısı olan Çorum için önem arz eden projenin tamamlanmasıyla ulaşım daha rahat ve konforlu bir şekilde sağlanacak büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında geçen seyahatler mazide kalacak.

İNCELEME YAPTI

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve AK Parti Çorum Milletvekili Av. Kaya, Laçin ilçesine giderek proje çalışmalarını yerinde inceledi. Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ile birlikte yüklenici firmayı ziyaret eden milletvekili Oğuzhan Kaya, firma yetkililerinden bilgi aldıktan sonra çalışmaları yerinde görmek için araçlarla yapımı devam eden tünellerde inceleme de bulundu.

Firma yetkilileri, projede 3 tünelin yanı sıra 3 adet hemzemin kavşak ve 2 adet alt geçit bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte 10,2 kilometre uzunluğundaki mevcut güzergahın 8,6 kilometreye düşeceğini ifade ettiler.

“ÇORUM’A TEK KALEMDE YAPILAN

EN BÜYÜK YATIRIMLARDAN BİRİ”

Cumhuriyet tarihinde Çorum’a tek kalemde yapılan en büyük yatırımlardan birisi olan Kırkdilim projesinde inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini anlatan Kaya, “Maliyeti bugün itibariyle yaklaşık 2 milyar lirayı bulan Kırkdilim geçiş projesi 3 tünelden oluşuyor. Laçin bölgesinden başladığımızda, Laçin’e yakın olan T3 tüneli, ortada bulunan ve şu an içinde bulunduğumuz T2 tüneli, ilerisindeki T1 tüneli. T3 Tünelindeki kazıları, ışık göründüleri tamamlandı. Betonlama ve demirleme işlemleri de bitti. Yine içinde bulunduğumuz T2 tünelinde ışık göründüler tamamlandı. Betonlamanın yüzde 95 oranında son aşamasına doğru geliyoruz. İnşallah T1 tünelinin sağ tüpünde bir aya kadar, sol tüpünde ise Kasım ayında ışık görüldüyü yapacağız. Ocak, Şubat aylarında da asfaltlama çalışmalarına başlayarak, 2023’de bu tüneli açmış olacağız. Bu hizmetin Çorum’umuza gelmesi için bizlere her zaman destek olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Yine Ulaştırma Bakanımıza ve bu çalışmayı yürüten firma yetkililerimize teşekkür ediyorum. İnşallah 2023 Haziran’dan önce tünelimizi hemşerilerimizin hizmetine sunacağız diyorum” dedi.

(İHA)