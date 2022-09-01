“Hayallerimizi gökyüzüne uçuruyoruz” etkinliği kapsamında en güzel uçurtmayı yapanları ödüllendireceklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kaybolan önemli bir değerimiz olan uçurtmayı çocuklarla tekrar tanıştırmak ve doğaylaiç içe bir gün geçirmek amacıyla düzenlediğimiz etkinliğimizde hayal gücüne güvenen en güzel uçurtmayı ben yaparım diyen tüm gençleri bekliyoruz” dedi.

Yarışmaya başvuruların online olarak yapılacağını hatırlatan Başkan Aşgın, “6-14 yaş arası gençlerimizin yaptıkları uçurtmaları jürimiz tarafından değerlendirmeye alacağız. Değerlendirme neticesinde birinciye 2.500 TL, İkinciye 2.000 TL, üçüncüye 1.500TL ve iki mansiyon ödülü de 1000’er TL olacak. Yarışmaya katılmak isteyen gençlerimiz https://form.corum.bel.tr/hayallerimizi-gokyuzune-ucuruyoruz/ adresinden online olarak başvura bilirler” diye konuştu.

Yarışma şartlarının ise şunlar olduğu belirtildi:

“Yarışmaya 6-14 yaş (6-14 yaş dahil) aralığındaki herkes bir defa katılabilecektir.

Yarışmaya sadece el yapımı kişiye özgün uçurtmalar katılabilecektir. Piyasada satışı yapılan hazır demonte malzemelerden imal edilmiş uçurtmalar değerlendirmeye alınmayacak ödüllerden faydalandırılmayacaktır.

Yarışmaya her birey bir uçurtma ile katılabilecektir.

Yarışmaya katılacak uçurtmalarda geri dönüşüm ürünlerinin kullanılması artı puanla değerlendirilecektir.

Uçurtma yapımında çocuklar velilerinden veya öğretmenlerinden yardım alabilirler. (Uçurtmanın birlikte yapılmış olması esas alınacaktır.)

Uçurtmalar şenlik günü saat 11.00-16.00 arası değerlendirmeye alınmak üzere teslim edilecektir. 16.00’dan sonra gelen uçurtmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmelerde en çok geri dönüşüm malzemelerden yapılmış olması, çocuğun katkısının fazlalığı, estetik görünümü, uçabiliyor olması, tasarımın kişiye özgü olması gibi konularında puanlama ile yapılacaktır.

Yarışma sonucu uçurtma şenliği alanında açıklanacak ve ödülleri dağıtılacaktır.

Yarışmaya katılan tüm uçurtmalar eser sahiplerine etkinlik sonrası aynı gün teslim edilecektir.”