Çorum Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıklar kapsamında üçüncü hazırlık maçını bugün 3.Lig takımı Iğdır FK ile oynayacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Çorum’da yaptığı antrenmanlarla sürdüren Çorum FK, 12 Ağustos’ta başlayacak olan Bolu kampı öncesi Çorum’da ki son hazırlık maçını Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacak. Yeni sezon açılışı adı altında bugün Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak bu karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Kırmızı-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, maçın ücretsiz olduğu da belirtildi.

Çorum Futbol Kulübü yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce oynadığı iki hazırlık maçında Amasyaspor’u 2-0 yenerken, Samsunspor’a ise 2-0 mağlup olmuştu.

(Rıfat KARA)