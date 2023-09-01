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Çorum Belediyesi, yolları genişleterek ulaşımı rahatlatmak için kamulaştırma çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ile Okul 1. Sokağın buluştuğu noktadaki üç yapının yıkım çalışmaları başladı.

“Ulaşılabilir Şehir” vizyonu doğrultusunda yeni ve ferah yollar oluşturmaya devam eden Çorum Belediyesi, şehrin trafik bakımında tıkanan damarlarını bir bir açıyor.

Kamu yararını gözeterek kamulaştırma ve yıkım çalışmaları yapan Çorum Belediyesi, Üçtutlar Mahallesi sınırlarındaki Okul 1. Sokak üzerinde trafiğin tıkandığı bir noktayı daha rahatlatmak üzere çalışma yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ile Okul 1. Sokağın buluştuğu noktadaki 3 yapı Çorum Belediyesi tarafından kamulaştırıldı yıkım çalışmaları başlatıldı. Yıkım çalışmalarının ardından, iki aracın yan yana geçmekte zorlandığı dar sokak genişletilerek trafik akışı rahatlatılacak.

“DAHA ULAŞILABİLİR ŞEHİR”

Modern şehir için ulaşımın kilit öneme sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Göreve geldiğimiz andan itibaren akıllı şehir ve ulaşılabilir şehir projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz” dedi.

Şehrimizde ulaşımı kolaylaştırmak, trafik sorununa çözüm bulmak için bir yandan yeni yollar açarken diğer yandan mevcut yolları genişletmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Aşgın “Şehir içi ulaşımını rahatlatacak yeni yollar açıyor, şehrin nefes alacağı yeni alanlar oluşturmak için kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyoruz. Bölgede başlattığımız yıkım çalışmalarının ardından yol genişletme çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayacağız.” diye konuştu.