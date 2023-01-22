Çorum Belediyesi’nin Ulukavak Mahallesi ve Gülabibey Mahallesi’nde yapımını tamamladığı yarı olimpik yüzme havuzları yarıyıl tatiliyle birlikte hizmete sunulacak. Kayıtlar, 21 Ocak Cumartesi gününden itibaren Çorum Belediyesi resmi web sitesi www.corum.bel.tr adresinden alınmaya başlandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 7-14 yaş arası çocuklar için düzenledikleri yüzme kurslarına kayıt başvurularının 21 Ocak Cumartesi gününden itibaren alınmaya başlandığını bildirdi. Öğrencilere müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla veren Aşgın, karne hediyesi olarak yarıyıl tatilinde yüzme kurslarının ücretsiz olacağını duyurdu.

Çocukların tatilde geçirecekleri zamanı olumlu aktivitelere yönlendirmek, onların ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla böyle bir kurs açtıklarını ifade eden Aşgın, “Yapımını tamamladığımız yarı olimpik yüzme havuzlarını yarıyıl tatiliyle birlikte hizmete sunacağız. Çocuklarımızın hijyen şartlarına uygun, uzman eğitmenler eşliğinde yüzmeyi öğrenecekler. Yüzme kurslarımız, çocuklarımıza karne hediyemizdir. Yarıyıl tatilini aktif, enerjik ve mutlu geçirmek isteyen çocuklarımızın sportif faaliyetlerle meşgul olmalarını ve yüzmeyi öğrenmelerini amaçladık. Bütün çocuklarımızı yüzme kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

Kursların 10 günlük seanslar halinde ve her gün düzenli şekilde olacağını kaydeden Aşgın, açılış nedeniyle kursların ücretsiz olacağını da duyurdu. (Haber Merkezi)

