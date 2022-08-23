Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %5,0 arttı, inşaat sektöründe %1,0 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe %8,6 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Haziran ayında bir önceki aya göre %1,1 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,8 arttı, inşaat sektöründe %2,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,9 arttı. (Haber Merkezi)

