Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Kasım ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 842 bin 209 kişi iken, 2022 yılı Kasım ayında 14 milyon 824 bin 187 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 7,1, inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,3 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 1,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı.

(Haber Merkezi)

