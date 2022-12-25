İstanbul Kartal’daki Çorum Üçköylüler Derneği’nde buluşan Üçköylüler, evlerinden ve Çorum’dan getirdikleri pestil, ceviz, hedik, leblebi ve benzeri geleneksel yiyecekleri eşliğinde birarada olmanın mutluluğunu yaşarken,yapılan slayt gösterileri ile memleket özlemlerini giderdiler, geçmişlerini yad edip duygulu anlar yaşadılar.

İstanbul-Çorum Üçköylüler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yücel, daima birlik ve beraberlik içinde olmayı arzuladıklarını belirterek, dayanışmalarını ileride daha da güçlendirerek sürdüreceklerine inandığını söyledi.

Geceye onur konuğu olarak katılan Üçköylü Aşık Zeyno Bacı, bağlama sanatçısı Kemal Esen ile Kartal Türk Halk Müziği Korosu’nun sanatçıları Yaşar Koca, Yaşar Sarak, Hülya Abike Esen, Ayşe Sarak ve Dilek Diyaroğlu, türkülerle geceye coşku kattılar.

Aşık Zeyno Bacı' nın türküleri eşliğinde oynanan yöresel oyunlar, halaylar ve Üçköy üzerine bestelenmiş şiirler geceye damgasını vurdu.



(Haber Merkezi)

