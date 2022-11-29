Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuran Akyurt, slayt eşliğinde kendi kendine meme muayenesinin(KKMM) önemini anlatırken bir erkek gönüllü üzerinden de kendi kendine meme muayenesinin çeşitli tekniklerini gösterdi.

Meme kanseri farkındalık çalışmaları ve sanal gerçekçilik çalışmalarını gönüllü olarak, özveriyle sürdüren Doç. Dr. Nuran Akyurt, meme kanserinde değiştirilemeyen faktörler ve yapılabileceklere ilişkin bilgi verirken, en önemli korumanın kendi kendine meme muayenesi olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Nuran Akyurt, tüm kanserlerde olduğu gibi; sebze ve meyveden zengin, uygun koşullarda hazırlanmış gıdaların tüketimi ile sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerleştirilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, sağlıklı kiloda olma sigara ve alkol kullanımından uzak durma ile meme kanseri riskinin azaltılabildiğini vurgularken, emzirmenin meme kanserinden koruduğuna dair çok sayıda çalışma bulunduğu için tüm annelerin bebeklerini en az 2 yıl süreyle emzirmelerinin önerildiğini söyledi.

İstanbul - Çorum Üçköylüler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yücel, Doç. Dr. Nuran Akyurt’a çiçek buketi vererek teşekkür etti.

(Aliye ÖNCEL)

