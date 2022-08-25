Muharrem ayı nedeniyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aşure Günü, Üçköy Köyü’nde yoğun bir katılımla yapıldı.

Köy Muhtarı Hasan Sezgin ve Dernek Başkanı Nazmi Yetgin ile dernek yönetim kurulu üyelerinin organizesiyle düzenlenen Aşure Günü’ne çok sayıda dernek üyesi ve vatandaş katıldı.

Aşure ve yemek ikramlarının yapıldığı etkinlikte, Aşure duası okunarak birlik-beraberlik mesajları verildi.

Dernek Başkanı Nazmi Yetgin, dernek olarak öncelikli amaçlarının birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak olduğunu, bu çerçevede çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, Aşure günlerinin birlik ve beraberlik, kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olduğunu söyledi.

Kadınlar tarafından hazırlanan aşure, katılımcılara ikram edilirken, dernek üyeleri ve köy halkı ise böylesine anlamlı etkinliği düzenleyen muhtar ve dernek yöneticilerine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

