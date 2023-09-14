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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12.hafta maçlarının programını açıkladı. Ahlatcı Çorum FK, 7 haftalık periyotta üç gece, dört gündüz maçı oynayacak.

SAKARYASPOR

MAÇI CUMARTESİ

TFF’den yapılan açıklamaya göre, ligde 6.hafta maçları 22-25 Eylül tarihlerinde oynanacak. Ahlatcı Çorum FK, 23 Eylül Cumartesi günü, Sakaryaspor’u konuk edecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.

ÜST ÜSTE İKİ

GÜNDÜZ MAÇI

7.hafta maçları 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde oynanacak olup, Ahlatcı Çorum FK, 1 Ekim Pazar günü, Muğla temsilcisi Bodrumspor’a konuk olacak. Bodrum İlçe Stadı’nda, saat 13.30’da başlayacak karşılaşma, Çorum temsilcisinin bu sezonki ilk gündüz maçı olacak.

Kırmızı-siyahlı takım, 8.hafta maçını da deplasmanda oynayacak. Haftanın maçları 6-8 Ekim tarihlerinde oynanacak olup, Çorum temsilcisi 7 Ekim Cumartesi günü, Balıkesir deplasmanında Bandırmaspor’a konuk olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanacak bu maç da yine saat 13.30’da başlayacak.

EYÜP MAÇI

22 EKİM’DE

1 haftalık milli aranın ardından lige 21-23 Ekim tarihlerinde oynanacak 9.hafta maçları ile devam edilecek. Ahlatcı Çorum FK, 22 Ekim Pazar günü, lider Eyüpspor’u konuk edecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.

10.hafta maçları 27-29 Ekim tarihlerinde oynanacak. Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak. Mümin Özkasap Stadyumu’ndaki mücadele saat 13.30’da başlayacak.

Ligde 11.hafta maçları 3-6 Kasım tarihlerinde oynanacak olup, Ahlatcı Çorum FK 4 Kasım Cumartesi günü, Ankara Keçiörengücü’nü ağırlayacak. Çorum Şehir Stadyumu’ndaki karşılaşma 13.30’da başlayacak.

12.hafta maçları ise 10-12 Kasım tarihlerinde oynanacak. Ahlatcı Çorum FK, haftayı Kocaeli deplasmanında geçirecek olup, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda, saat 19.00’da başlayacak mücadelede Kocaelispor’un konuğu olacak.