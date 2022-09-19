Stajlarını tamamlayan Av. Evren Kırış, Av. Esra Mutlu ve Av. Berkay Furkan Dolu için Çorum Barosu tarafından yemin ve ruhsat töreni düzenlendi.

Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı ve Baro Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere yeni avukatlar Evren Kırış, Esra Mutlu ve Berkay Furkan Dolu’nun stajlarını yanında yaptıkları avukatlar ile ailelerinin de katıldığı törende avukatlık yeminini yaparak ruhsatını alan genç isimler mesleğe adım attı.

Törende konuşan Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı; aralarına yeni katılan avukatları tebrik ederek başarılar diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

