Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel U19 Gelişim Ligi 4.Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’nın U19’ları bugün Amasya’da kritik bir maça çıkacak. Zirve yarışı açısından oldukça önem arz eden karşılaşma öncesi U19’lar için dün Çorum FK tesislerinde yemek organize edildi. Yemeğe, Altyapı Sorumlusu Salih Öztürk, Altyapı Koordinatörü Mehmet Arduç, Altyapı Futbolcu İzleme Komitesi’nden Talip Lambacı, Altyapı antrenörlerinden Cemalettin Hoşgör, Ömer Özer, Hayrettin Karaca, Beki Sarıca, Kıvanç Kaya ve futbolcular katıldı. Yemek öncesi bir konuşma yapan Altyapı Sorumlusu Salih Öztürk, kritik Amasya FK maçında teknik heyete ve futbolculara başarılar diledi. Bu sezon şampiyonluğun çok önemli olduğuna vurgu yapan Öztürk, futbolculara olan güvenlerinin tam olduğunu ifade etti. Öztürk’ün konuşmasının ardından takım kaptanı Nurullah Solak, yemeği organize edilmesinden dolayı teşekkürlerini iletirken, Amasya maçından 3 puanla döneceklerinin sözünü verdi.



(Rıfat KARA)

