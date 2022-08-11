Çorum Futbol Kulübü U19 takımı yeni sezon hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Yaklaşık 3 hafta yeni sezon hazırlıklarına start veren U19 takımı önceki günde Bahabey Çamlığı’nda gerçekleştirdiği kros çalışması ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Antrenör Ömer Özer ve altyapı sorumlularından Talim Lambacı nezaretinde gerçekleşen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Ömer Özer, başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğine vurgu yaptı. Yeni sezonda daha iddialı takımlarla mücadele edeceklerini de belirten Özer, oyuncularına güvendiğini söyledi.

Antrenman düz koşu ve dayanıklılık çalışmaları ile devam ederken, son bölümde fizik gücünü arttırmaya yönelik özel bir antrenman yapıldı.

(Rıfat KARA)

