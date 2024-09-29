TFF U17 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup 1.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında Düzcespor’u ağırladı. Cumartesi günü Devane Sahası’nda oynanan karşılaşma kora kor bir mücadeleye sahne olurken, maç başladığı gibi sona erdi.
Bu sonucun ardında iki takımda sahadan 1’er puanla ayrıldı.
SAHA: Devane.
HAKEMLER: Serhat Doğan, Özkan Dağ, Ebubekir Kılcı.
AHLATCI ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ U17: Timurhan, Ahmet Kaan, Ahmet Güven, Taha İbrahim, Efe Furkan, Fahrican, Mete, Eymen, Yusuf Emir, Harun Can, Atilla.
YEDEKLER: Ali Osman, Mustafa, Gökdeniz, Tuğra, Mustafa Arda, İsmail, Poyraz.
DÜZCE CAM DÜZCESPOR U17 : İlker, İhsan Şükrü, Efe, Burhan, Talha, Eymen, Arda, Metehan, Berat, Mahmut Esat, Ahmet Enes.
YEDEKLER: Muhammet Utku, Ali Beren, Orçun Eren, Abdullah Enes, Abdulkadir, Ali Eren, ensar.
GOL: Yok.